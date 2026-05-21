Corte dei Conti sul Pnrr Sicilia fanalino di coda | completato appena il 22,4% dei progetti

A poche settimane dalla scadenza stabilita dall’Unione Europea per il completamento e la rendicontazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Sicilia si trova al fondo della classifica nazionale. Secondo una relazione della Corte dei Conti, solo il 22,4% dei progetti previsti nella regione è stato portato a termine. La situazione evidenzia un ritardo rispetto alle altre regioni italiane, con percentuali di avanzamento significativamente più alte altrove.

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