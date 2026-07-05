Pnrr è corsa contro il tempo in Regioni e Comuni per completare le opere

Regioni e Comuni stanno accelerando i lavori relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di completare gli interventi entro il 30 giugno. Sono in corso rinnovamenti di ospedali, nuove infrastrutture, progetti di digitalizzazione, interventi ambientali e sostegno alle imprese. Il ministro ha definito l’attuale fase come un “lavoro immane” a causa dell’ampiezza delle opere da realizzare e dei tempi stretti.

Ospedali rinnovati, nuove infrastrutture, progetti di digitalizzazione, interventi ambientali e sostegno alle imprese. È una corsa contro il tempo quella di Regioni e Comuni per completare gli interventi del Pnrr, alla luce della scadenza del 30 giugno scorso, in quello che il ministro Tommaso Foti ha definito un «lavoro immane». Gli enti locali sono al lavoro sulle rendicontazioni da effettuare ed i dati affluiscono in questi giorni. Ha raggiunto il 100% degli obiettivi il Piemonte, con 39 mila progetti attivati su tutto il territorio per oltre 10 miliardi di euro, insieme alla Toscana. In particolare, la quota gestita dal Piemonte è stata pari a 1,78 miliardi, per 2. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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