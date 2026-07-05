Pnrr corsa contro il tempo di Regioni e Comuni per completare le opere entro la scadenza
Dopo il 30 giugno, Regioni e Comuni sono impegnati a rendicontare gli interventi finanziati con i fondi europei del Pnrr. Sono in corso verifiche sullo stato di avanzamento delle opere, con i dati ancora in aggiornamento. La fase finale del processo di rendicontazione rappresenta un passaggio cruciale per rispettare le scadenze stabilite. Le amministrazioni locali stanno lavorando per completare le pratiche e consegnare tutta la documentazione richiesta.
Pnrr, arriva il momento della verità: dopo la scadenza del 30 giugno, Regioni e Comuni sono impegnati nelle rendicontazioni degli interventi finanziati con le risorse europee, mentre continuano ad arrivare i dati sullo stato di avanzamento delle opere. Dagli ospedali alle infrastrutture, dalla digitalizzazione alla transizione ecologica e al sostegno alle imprese: per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quadro che emerge è quello di un Paese che procede a passi assai differenti. Alcune amministrazioni particolarmente virtuose hanno già completato tutti gli obiettivi, mentre altre sono rimaste indietro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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