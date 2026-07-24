Pm Palermo | ‘le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato’

Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato, secondo i pm di Palermo. Vengono organizzate call conference tra detenuti, personale e altri istituti penitenziari. La situazione viene definita preoccupante, con evidenze di comunicazioni tra ambienti diversi rispetto alla gestione ufficiale. La presenza di collegamenti telefonici tra detenuti e persone esterne è stata riscontrata più volte. Le autorità investigano su possibili infiltrazioni e mancanza di controllo all’interno delle strutture carcerarie.

“Noi paghiamo il fatto che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. La situazione carceraria italiana è complicata, vi è una quantità di persone superiore rispetto a quella che potrebbe contenere una struttura penitenziaria, non abbiamo un adeguato sistema di assistenza ai condannati, molti sono tossicodipendenti e non dovrebbero stare in carcere. Le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono farle esplodere, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono”. Lo ha detto Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo nel corso di un incontro ai cantieri culturali della Zisa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le tempeste non durano per sempre con i ragazzi del Malaspina Ft. Kento

Notizie e thread social correlati

Il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia: "Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato"Il procuratore capo di Palermo ha affermato che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato.

Carceri italiane, De Lucia: “Lo Stato ha perso il controllo degli istituti penitenziari”Il procuratore capo di Palermo ha dichiarato che le carceri italiane non sono più sotto il controllo dello Stato.

Il pm di Palermo: 'Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato'Noi paghiamo il fatto che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. La situazione carceraria itali ... ansa.it

Pm Palermo, 'le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato'(ANSA) - PALERMO, 24 LUG - Noi paghiamo il fatto che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. La ... corrieredellosport.it