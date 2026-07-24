PlayStation 6 Sony vuole dire addio al drifting | un brevetto svela i nuovi stick magnetici

Sony ha depositato un brevetto che introduce stick magnetici per la PlayStation 6, progettati per eliminare il drifting. Il sistema utilizza magneti per migliorare la stabilità e la precisione degli stick analogici, riducendo i movimenti involontari durante il gioco. Questa tecnologia mira a prevenire i problemi di drifting che si verificano spesso con i controller tradizionali, migliorando l’esperienza di gioco e la durata nel tempo delle componenti. Il brevetto non indica ancora una data di uscita ufficiale.

Quante volte vi è capitato di trovarvi nel bel mezzo di una sessione di gioco, concentrati su un boss fight o su una partita online, e improvvisamente il vostro personaggio ha iniziato a muoversi da solo? Il mirino che vaga senza controllo, il menu che scorre autonomamente. Il drifting degli stick analogici è diventato uno dei problemi più frustranti della generazione PlayStation 5, costringendo migliaia di giocatori a sostituire controller costosi o a tentare riparazioni fai-da-te di dubbia efficacia. Ma ora Sony potrebbe aver trovato la risposta definitiva. Un brevetto depositato dalla casa giapponese e pubblicato nelle scorse settimane rivela una soluzione tecnologica radicale: l’abbandono dei tradizionali potenziometri in favore di sensori magnetici basati su tecnologia TMR (Tunnel MagnetoResistance). 🔗 Leggi su Game-experience.it

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PlayStation dice addio ai dischi. Ma il problema è un altro.

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