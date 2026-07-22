PS6 | Sony prepara un controller rivoluzionario? Touchscreen e comandi magnetici nel nuovo brevetto
Sony ha depositato un brevetto per un controller modulare destinato alle future console PlayStation. Il dispositivo include un touchscreen, levette riposizionabili e comandi collegati tramite una superficie magnetica. L'insieme suggerisce un design versatile e personalizzabile, con componenti che possono essere rimossi o spostati facilmente. Il brevetto non indica una data di uscita né conferma eventuali sviluppi commerciali del prodotto.
Sony Interactive Entertainment potrebbe rivoluzionare il controller delle future console PlayStation. Un nuovo brevetto descrive infatti un dispositivo modulare dotato di touchscreen, levette riposizionabili e comandi collegati attraverso una superficie magnetica. La tecnologia non viene associata direttamente a PS6, ma le caratteristiche illustrate nel documento potrebbero anticipare alcune delle idee studiate da Sony per la prossima generazione. Il nuovo controller Sony permette di spostare levette e pulsanti. La domanda di brevetto US 20260199776 A1, pubblicata negli Stati Uniti il 16 luglio 2026, presenta un controller dall’aspetto tradizionale ma dotato di una struttura interna completamente personalizzabile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
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