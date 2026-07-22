PS6 | Sony prepara un controller rivoluzionario? Touchscreen e comandi magnetici nel nuovo brevetto

Notizia in breve

Sony ha depositato un brevetto per un controller modulare destinato alle future console PlayStation. Il dispositivo include un touchscreen, levette riposizionabili e comandi collegati tramite una superficie magnetica. L'insieme suggerisce un design versatile e personalizzabile, con componenti che possono essere rimossi o spostati facilmente. Il brevetto non indica una data di uscita né conferma eventuali sviluppi commerciali del prodotto.