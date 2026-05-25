Sony ha depositato un brevetto per una tecnologia che mira a eliminare i tempi morti durante l’uso delle console, riducendo i tempi di caricamento. Attualmente, i caricamenti interni ai giochi durano pochi secondi, rispetto ai minuti di attesa di un tempo. Il brevetto riguarda un sistema che potrebbe ottimizzare i tempi di avvio e caricamento dei giochi, ma non ci sono ancora dettagli su quando questa tecnologia potrebbe essere implementata.

I tempi, per nostra fortuna, sono cambiati. Se prima dovevamo attendere minuti interminabili affinché si avviasse la console, ora anche i caricamenti interni al gioco durano, nella maggior parte dei casi, pochi secondi. Possiamo quindi dire che l’attesa, specie rispetto al passato, è praticamente irrilevante, soprattutto all’interno di un gameplay con pochissimi tempi morti. Tuttavia, non è detto che questi siano spariti del tutto. Proprio per questo, Sony Interactive Entertainment (SIE, la divisione PlayStation dell’azienda) ha depositato un brevetto volto a ridurre al minimo la noia dell’attesa. Un brevetto PlayStation per eliminare l’attesa? Vediamo come dovrebbe funzionare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Brevetto PlayStation per eliminare i tempi morti? Sony ci sta lavorando

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