Più sicurezza nelle stazioni | 152 identificati

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì sera, la polizia di Stato ha effettuato un servizio di prevenzione tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, concentrandosi sulle stazioni ferroviarie e zone di aggregazione. Durante l’operazione, sono stati identificati 152 persone. Il controllo ha coinvolto le aree pubbliche e i punti di maggiore frequentazione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nelle stazioni e nelle zone vicine.

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Nella serata di mercoledì, la polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio fra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto, con particolare attenzione alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e ai luoghi di aggregazione. L’attività è stata svolta nell’ambito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in attuazione del Protocollo per la promozione della sicurezza integrata nelle aree delle stazioni ferroviarie dei Comuni della provincia di Monza e della Brianza, sottoscritto in Prefettura a giugno. Il servizio, finalizzato alla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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