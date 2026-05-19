Monza e Brianza più sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia | Regione Lombardia stanzia 70mila euro

Da ilnotiziario.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Monza e della Brianza, le stazioni ferroviarie saranno oggetto di interventi di potenziamento della sicurezza grazie a un finanziamento di 70 mila euro stanziato dalla Regione Lombardia. Le misure prevedono aumenti nei controlli, pattugliamenti serali e una presenza più consistente delle forze dell'ordine nelle zone circostanti alle stazioni. Questi interventi sono stati annunciati per migliorare la sicurezza degli utenti e delle aree di accesso ai mezzi di trasporto pubblico.

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