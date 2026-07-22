gruppo fs oltre mille bodycam per la sicurezza nelle stazioni

Oltre mille bodycam saranno distribuite al personale di Fs Security per migliorare la sicurezza nelle stazioni e sui treni. Le telecamere indossabili saranno utilizzate per monitorare le attività e tutelare sia gli operatori che i passeggeri. La misura mira a rafforzare la sorveglianza e prevenire eventuali incidenti, con l’obiettivo di aumentare la presenza di strumenti di controllo nelle aree di maggior afflusso.

Oltre mille bodycam entreranno in dotazione al personale di Fs Security per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni. Le nuove telecamere indossabili saranno in dotazione al personale di Fs Security per aumentare la tutela degli operatori e dei viaggiatori. Presentato il progetto con i ministri Piantedosi e Salvini. A Bologna va in scena l'ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo,. Momenti di tensione davanti a Prefettura e Questura. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Gruppo Fs, oltre mille bodycam per il personale di Fs Security

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