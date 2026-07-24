Le autorità hanno annunciato una nuova regolamentazione che prevede controlli più severi sui sistemi di ricircolo e sugli impianti di aspirazione delle piscine. Se gli impianti non risultano conformi alle norme, le strutture rischiano la chiusura. Secondo quanto comunicato, molti impianti sono già conformi, ma la manutenzione richiesta comporta costi elevati. La normativa mira a garantire la sicurezza, ma non sono state fornite indicazioni sui tempi di adeguamento o sui costi totali.

Una stretta sui sistemi di ricircolo e sugli impianti di aspirazione, che se non a norma comporteranno la chiusura delle piscine. Questo in sintesi quanto approvato dalla Camera dei Deputati con un emendamento votato ieri che rinforza, sulla carta, la sicurezza degli impianti natatori dopo gli ultimi fatti di cronaca e in particolare il decesso della piccola Alice, 11 anni, in una vasca di Sestri Levante. Le piscine modenesi gestite da Uisp e Csi sono già a norma, ma non mancano criticità. "Il tema è complesso – racconta Paolo Belluzzi, presidente di Dogali srl –. Per quanto ci riguarda noi riteniamo di essere perfettamente a norma, le prese di fondo sono protette con materiale adeguato, ma sicuramente la loro manutenzione è difficile ed è un impegno oneroso, per attrezzature che possono deteriorarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piscine, via libera alla stretta: "I nostri impianti sono già a norma. Ma la manutenzione ha costi alti"

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