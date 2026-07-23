La Camera ha approvato un emendamento al decreto Sport che introduce nuove regole sulla sicurezza delle piscine. In base alla norma, le strutture dovranno assicurare che i bocchettoni siano conformi alle norme e in grado di prevenire l’effetto ventosa. Se i bocchettoni non saranno a norma, l’impianto sarà obbligato a chiudere. La disposizione riguarda le piscine pubbliche e private, e la sua applicazione sarà immediata.

Arriva il via libera dalla Camera all’emendamento al decreto Sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Se i bocchettoni non saranno a norma e in grado di impedire l’effetto ventosa, l’impianto dovrà chiudere. La correzione è stata approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. La direttiva introduce una stretta sugli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. In particolare, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione (si parla di bocchettoni e di griglie di fondo in particolare) dovranno impedire l’ effetto ventosa. E se non saranno adeguati agli standard previsti, scatterà la chiusura dell’impianto fino alla messa a norma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piscine, via libera della Camera alla stretta sulla sicurezza: scatta la chiusura se i bocchettoni non sono a norma

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Dalla Camera via libera bipartisan alla stretta sulla sicurezza delle piscine

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