A Pisa si è tenuto un seminario dedicato alla mascalcia, l'arte tradizionale di ferratura e pareggio degli zoccoli di cavalli, asini, muli e bovini. L'evento si è svolto presso un centro ippico locale e ha coinvolto professionisti del settore. La pratica, che si tramanda da secoli, è fondamentale per la salute e il funzionamento degli animali da lavoro. Nessun dettaglio su partecipanti o organizzatori è stato comunicato.

Pisa, 24 luglio 2026 - La mascalcia è l'antica arte e pratica artigianale dedicata al pareggio e alla ferratura degli zoccoli degli animali equini (cavalli, asini, muli) e dei bovini. Una pratica che è fondamentale per garantire il benessere e la salute dell’animale. Ecco perché l’antica arte della mascalcia (la professione del maniscalco) sarà al centro di una particolare giornata all’insegna della storia e della formazione a Pisa, che ha il patrocinio della Filiera Ippica Toscana. L’appuntamento è il 30 luglio alle ore 18,30 presso il centro ippico della Pineta Salviati. Nel corso del seminario che ha per tutolo ‘Conoscere la mascalcia per il benessere del cavallo’ si ripercorrerà la storia della mascalcia, e vari aspetti pratici, tra cui l’igiene del piede e Caprilli come innovatore della ferratura per il salto a ostacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pisa, seminario sull’arte della mascalcia al centro ippico

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