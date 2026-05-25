L’Università di Pisa al centro del dialogo europeo sull’innovazione rurale

Notizia in breve

Dal 18 al 20 maggio, l’Università di Pisa ha organizzato incontri internazionali su innovazione territoriale e aree rurali. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diversi paesi che hanno discusso di strategie e progetti per lo sviluppo rurale. Sono stati presentati studi e iniziative dedicate alla modernizzazione delle zone agricole e alla sostenibilità. La partecipazione ha visto coinvolti esperti, ricercatori e operatori del settore.