Dal 22 maggio al 22 giugno, il Centro d’Arte Poyel, diretto da Daniela Wollmann, ospita una mostra dedicata ai giovani autori di Manga e Fumetto pubblicati dalla Douglas Edizioni. L’esposizione presenta le opere di nuovi talenti nel settore, con una selezione di illustrazioni e tavole originali. La mostra si inserisce nel calendario del centro, che si occupa di promuovere l’arte e la cultura visiva tra pubblico e appassionati. L’allestimento si svolge negli spazi della sede, accessibili durante il periodo di apertura.

Dal 22 maggio al 22 giugno il Centro d’Arte Poyel, lo spazio creativo diretto da Daniela Wollmann in Piazza De Leva a Napoli, ospiterà la mostra “Il coraggio della nona arte”, un’esposizione dedicata ai lavori dei giovani allievi del corso di Manga e del corso di Fumetto della In Form of Art Scuola d’Arte che sono approdati alla loro prima pubblicazione grazie alla Douglas Edizioni. Un progetto che mette al centro il talento emergente, la libertà espressiva e il valore formativo del fumetto come linguaggio artistico e culturale. Il vernissage è previsto per il 22 maggio alle ore 18:30. Le tavole in mostra raccolgono i lavori degli allievi che nel tempo si sono distinti per qualità artistiche e capacità narrative, arrivando alla pubblicazione con Douglas Edizioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il coraggio della nona arte in mostra al Centro d’Arte Poyel

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LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS - Fotografía documental - Gladys Alvarado

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