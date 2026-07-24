Andrea Pirlo è a un passo dall'essere nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha avviato contatti diretti con l’ex calciatore, con fiducia in crescita e trattative in corso. Pirlo si avvicina così alla guida della squadra nazionale, mentre l’accordo sembra ormai prossimo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità dell’eventuale nomina.

Andrea Pirlo a un passo dalla guida dell’Italia: contatti continui e fiducia in crescita per il nuovo commissario tecnico. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha avviato un contatto diretto con Andrea Pirlo per affidargli la guida della Nazionale. È una scelta che nasce dalla volontà di aprire un nuovo ciclo tecnico, puntando su una figura capace di coniugare visione moderna e un profilo in grado di rappresentare un progetto di lungo periodo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto filtra dagli ambienti federali, le parti stanno discutendo un contratto quadriennale, con scadenza fissata al Mondiale 2030. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo sempre più vicino alla panchina dell’Italia: è a un passo dal diventare il nuovo ct

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