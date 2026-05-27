Vincenzo Italiano sta per firmare un contratto di due anni con il Calcio Napoli, con un’opzione di rinnovo. L’accordo con il club è a un passo, dopo aver raggiunto un’intesa con il presidente. Il club sta pianificando un mercato più contenuto rispetto alle stagioni precedenti, in particolare rispetto all’era Conte. La firma ufficiale non è ancora stata annunciata.

Vincenzo Italiano sarebbe ormai vicino alla panchina del Calcio Napoli. L’ex tecnico del Bologna avrebbe trovato l’intesa con Aurelio De Laurentiis per un contratto biennale con opzione, mentre il club prepara un mercato più sostenibile rispetto all’era Conte. Il Calcio Napoli sarebbe ormai vicino alla scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Vincenzo Italiano sarebbe a un passo dall’accordo con il club azzurro per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Sempre secondo l’emittente, il tecnico reduce dall’esperienza al Bologna firmerebbe un contratto biennale con opzione unilaterale del club per una terza stagione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Italiano sempre più vicino alla panchina azzurra: accordo a un passo

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Napoli, italiano scavalca Allegri e si avvicina alla panchina degli azzurri

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