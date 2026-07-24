Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha generato entusiasmo tra gli addetti ai lavori. Pirlo, ex giocatore di grande successo, ha vinto numerosi titoli durante la carriera e ora si prepara a guidare la squadra. La sua nomina è stata commentata positivamente anche da alcuni esperti del settore.

Massimo Donati ha parlato in esclusiva a Calcionews24 della scelta di affidare ad Andrea Pirlo la panchina della Nazionale italiana. La nomina di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana continua a suscitare grande entusiasmo nel mondo del pallone. L’avvio di questo nuovo corso azzurro, guidato dai vertici federali e indirizzato a rilanciare il movimento calcistico del nostro Paese, ha incassato l’approvazione di molti addetti ai lavori. Tra questi c’è anche Massimo Donati, che ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 per commentare l’ex campione del mondo sulla panchina dell’Italia. Donati su Pirlo: “Ha il carisma giusto e la stima di tutti”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Calcionews24.com - Pirlo nuovo ct dell’Italia, Donati non ha dubbi: «Ha vinto tanto da giocatore, ha il carisma giusto per condurre la nostra Nazionale» – ESCLUSIVA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maldini non ha dubbi: il ct giusto è Pirlo. Ora la missione è convincere Malagò

Padovan non ha dubbi: «Credo che il ct dell’Italia sarà Pirlo. Guardiola? Anche se arrivasse non sarei ottimista» – VIDEOPadovan ha dichiarato di essere convinto che il nuovo commissario tecnico dell’Italia sarà Pirlo.

Temi più discussi: Nasce l'Italia di Pirlo, principi spagnoli in stile italiano: come gioca il nuovo ct azzurro?; Pirlo nuovo ct della Nazionale? I pro e i contro di questa scelta; Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro; Nuovo ct, Maldini spinge per Pirlo e Malagò frena: Si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo.

Pirlo è il nuovo ct dell'Italia: 4 anni e 1,5 milioni di euro ilfattoquotidiano.it/2026/07/24/pir… x.com

Pirlo sarà il nuovo ct dell’Italia: pronto contratto fino al 2030 reddit

Pirlo nuovo ct dell'Italia: ecco la scelta di Malagò, Maldini e LeonardoNé Guardiola né Mancini, sarà Andrea Pirlo il prossimo ct dell'Italia. Malagò, Maldini e Leonardo hanno scelto dopo una lunga fase di valutazione durante la quale, per loro stessa ammissione, era fini ... msn.com

Andrea Pirlo CT dell’Italia: Malagò tormentato secondo il Corriere della SeraAndrea Pirlo ha detto sì a Paolo Maldini e Leonardo e sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia: l’annuncio ufficiale dell’inizio della nuova era della Nazionale potrebbe già arrivare nel weekend. sportal.it