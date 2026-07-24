Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La notizia è stata comunicata da Sky Sport. Prima di assumere l’incarico, Pirlo deve concludere il suo contratto con una squadra degli Emirati Arabi Uniti. La trattativa sembra in fase di definizione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di transizione.

Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo annuncia la redazione di Sky Sport. Pirlo deve risolvere il suo contratto con l’Fc United squadra degli Emirati Arabia Uniti. Ma si tratta di una formalità. Dopodiché ci saranno le firme con la Federcalcio. È quindi passata senza intralci la linea della coppia Maldini-Leonardo dopo il no di Guardiola. Pirlo è la figura individuata per guidare l’Italia che pè rimasta fuori dai Mondiali per tre edizioni consecutive. Succederà a Gennaro Gattuso altro reduce dei Mondiali 2006. Il 25 settembre l’esordio nella prima partita ufficiale: in Nations League in casa contro il Belgio. Tre giorni dopo, il 28 settembre, la trasferta in Turchia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pirlo nuovo ct della Nazionale, affare in chiusura (Sky Sport)

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