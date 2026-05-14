Il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2030. Prima di partire per la spedizione mondiale, ha espresso gratitudine alla federazione e ai tifosi per il supporto ricevuto. La firma del rinnovo arriva dopo un periodo di negoziazioni durate diversi mesi. La decisione di proseguire l’accordo è stata comunicata nelle ultime ore, in un momento in cui si avvicina l’inizio della competizione internazionale.

"Ringrazio la Cbf per la fiducia e i brasiliani per l'affetto", le parole del tecnico italiano RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Un lungo rinnovo prima di partire per la spedizione Mondiale. Questa la scelta della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) che ha blindato il commissario tecnico Carlo Ancelotti fino al 2030. "La conferma di Ancelotti alla guida della Nazionale brasiliana - la squadra più titolata nella storia del calcio mondiale - riflette non solo il sostegno della Cbf al suo lavoro, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025 - sottolinea una nota federale -. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Carlo Ancelotti rinnova, commissario tecnico del Brasile fino al 2030

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