Pirlo manca ancora il sì di Malagò

Malagò non ha ancora dato il via libera all’ingaggio di Andrea Pirlo come allenatore della nazionale italiana. Maldini, che aveva preso il ruolo di direttore tecnico, aveva scelto Pirlo e coinvolto anche Leonardo nel progetto. Pirlo, che aveva ricevuto diverse offerte, si trova ora a allenare in Serie B negli Emirati Arabi. La decisione definitiva di Malagò sulla nomina di Pirlo non è ancora arrivata.

Lo scherzetto di Maldini. Povero Malagò. Era così contento di aver affidato la direzione tecnica dell’Italia del calcio a Paolo Maldini. Non sapeva che di lì a pochissimo, Maldini (che ha portato a bordo Leonardo) gli avrebbe appioppato Andrea Pirlo tecnico talmente conteso sul mercato che era finito ad allenare nella Serie B degli Emirati Arabi. Da domani leggeremo di Pirlo cose che nemmeno al largo dei Bastioni di Orione. Preparatevi. Il Corriere della Sera stasera, con la bravissima Monica Colombo, scrive che tecnici più strutturati, come Conte o Mancini (il primo voluto dalla Serie A, il secondo da Malagò), faticherebbero a lavorare in un contesto che prevede il confronto con Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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