Leonardo ha commentato il calcio italiano, facendo riferimento a un atteggiamento di superiorità di Maldini e Leonardo stessi. Allegri, invece, aveva già espresso opinioni simili dieci anni fa. Nelle ultime ore, il rifiuto di Guardiola di allenare una squadra italiana segnala l’inizio di una nuova fase nella crisi del calcio nel paese. Binaghi ha commentato ironicamente la situazione, senza risparmiare critiche.

Quel che ha detto Leonardo, Allegri lo diceva dieci anni fa. Il prevedibile no di Guardiola apre già una nuova fase nella interminabile crisi di governo del calcio italiano. Il presidente Malagò ha conferito l’incarico a Paolo Maldini che si è portato il vice Leonardo. Stanno facendo le consultazioni. E hanno beccato il no di Guardiola che si è guardato bene dal venire in Italia dove peraltro avrebbe dovuto provare un trapianto di Dna che a nostro avviso è impossibile. Ma andiamo avanti. C’è da trovare il commissario tecnico. Perché hai voglia a dire che è l’aspetto meno importante, secondo noi non è affatto vero. Abbiamo ascoltato ieri Leonardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pirlo e quel senso di superiorità di Maldini e Leonardo. Poi il calcio italiano non si offenda se Binaghi sfotte

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