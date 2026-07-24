Italia se Guardiola dice no pronto Pirlo I retroscena del progetto di Maldini e Leonardo

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se Guardiola rifiuta, il progetto di Maldini e Leonardo punta su Pirlo. Le dichiarazioni di alcuni dirigenti indicano che il duo ha un piano a lungo termine per la nazionale, con una durata stimata tra otto e dieci anni. La strategia è chiara e non si discute, anche se comporta scelte difficili o controverse. La volontà è di seguire i propri paradigmi senza compromessi, mantenendo la linea decisa fin dall'inizio.

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Sono bastate un paio di frasi per far capire a tutti, dai presidenti ai tifosi, che Paolo Maldini e Leonardo hanno un progetto azzurro molto ben definito (e lungo, visto che parlano di "8-10 anni") e che vogliono portarlo avanti, secondo i loro paradigmi, ad ogni costo e senza guardare in faccia nessuno. Ieri dt e advisor si sono presentati nei loro nuovi ruoli alla Lega Serie A e poi alla stampa, per la prima volta da quando Giovanni Malagò li ha scelti per aiutarlo nella necessaria rivoluzione del calcio italiano. E inevitabilmente si è parlato del prossimo ct. Al termine della conferenza l’impressione è da nessuna sfumatura di grigio: il top Guardiola o la scommessa Pirlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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