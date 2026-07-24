Pirlo ct dell' Italia un inizio da incubo | quando sarà già sulla graticola

Andrea Pirlo sta per diventare ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La sua nomina, fortemente voluta dal direttore tecnico, dovrebbe essere annunciata a breve. La sua prima esperienza sulla panchina azzurra sarà caratterizzata da molte sfide, considerando le aspettative e le difficoltà legate alla posizione.

Manca solo l'ufficialità poi Andrea Pirlo potrà cominciare la sua avventura da ct della Nazionale italiana. E sarà un inizio da incubo, o perlomeno in salita per l'ex regista di Milan e Juventus, fortemente voluto sulla panchina azzurra dal direttore tecnico Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra in rossonero. Dopo l'esito negativo del tentativo per Pep Guardiola, lo sbarco di Pirlo in azzurro ha subito una brusca accelerazione. La Federcalcio per ora non ha in programma annunci su una eventuale formalizzazione dell'incarico ma stanno emergendo molti dettagli sull'accordo: per il 47enne che da allenatore ha vinto Coppa Italia e Supercoppa... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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