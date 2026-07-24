Nasce l' Italia di Pirlo principi spagnoli in stile italiano | come gioca il nuovo ct azzurro?

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha un passato come calciatore e ha guidato la Juventus per sei anni. La sua strategia si ispira ai principi del calcio spagnolo, adattandoli allo stile italiano. La sua missione è ricostruire la squadra nazionale, che si presenta con un nuovo approccio tattico. La sua esperienza include anche successi e sfide nel club di club, con un focus su un gioco più offensivo e possesso palla.

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Sei anni dopo l'esordio da tecnico sulla panchina della Juventus, uno dei più grandi calciatori di sempre si prepara al gravoso impegno di ricostruire la nazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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