Italia-Guardiola in quota ct azzurro? Andrea Pirlo e Roberto Mancini superati - Le stime

Le quote sui bookmaker indicano Pep Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, superando Andrea Pirlo e Roberto Mancini nelle preferenze. La proposta di coinvolgere l'allenatore del Manchester City ha attirato l’attenzione degli scommettitori, dopo il blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona. La trattativa tra le parti sta attirando grande interesse, mentre le quote evidenziano una preferenza crescente verso Guardiola come prossimo ct azzurro.

Nazionale italiana a Pep Guardiola? Il blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona sale in alta quota Italia-Guardiola ct in quota (anche) per i bookmaker Il blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo ct della nazionale italiana provoca un terremot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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