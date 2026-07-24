È stato annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando di acquisto per cinquemila telecamere indossabili, destinate alle forze di polizia. La dotazione sarà distribuita progressivamente, in modo da coprire le situazioni ritenute opportune per la documentazione delle operazioni di polizia. Il ministro ha inoltre commentato la questione della legittima difesa, invitando a non avventurarsi in scenari che potrebbero portare a un escalation di violenza.

«Sta per partire il bando di acquisto. Nei prossimi mesi arriveranno cinquemila telecamere come prima dotazione. Sarà una dotazione che verrà progressivamente estesa in tutti i casi in cui verrà ritenuto opportuno che l’operatività delle forze di polizia sia assistita dalla necessità di documentare». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a L’aria che tira su La7. Caso Roggero, Piantedosi: "Legittima difesa? Non andare verso il Far West" «Oggi c'è una richiesta di maggiore tutela di fronte a certi reati - ha aggiunto il ministro - una sensibilità che dobbiamo tenere in considerazione. Non vuol dire che dobbiamo cambiare necessariamente la legge sulla legittima difesa, non dobbiamo andare incontro al Far West». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Piantedosi: "In arrivo cinquemila bodycam per gli agenti. Legittima difesa? Non andare verso il Far West"

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