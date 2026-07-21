Il ministro dell’Interno ha affermato che l’Italia non è uno Stato di Polizia e ha espresso disponibilità al confronto sulla legittima difesa. Riguardo alla vicenda di Bologna, ha sottolineato che si tratta di un episodio doloroso che richiede rispetto per la persona deceduta e i familiari. Piantedosi non ha fornito dettagli specifici sull’accaduto né commenti sulle circostanze.

Ministro Matteo Piantedosi, cosa è accaduto a Bologna? Ha un’idea di come siano andate le cose? «Quella di Bologna è una vicenda dolorosa che impone anzitutto rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l’esito degli accertamenti. La magistratura sta lavorando e avrà tutta la collaborazione delle istituzioni. La Questura di Bologna ha già messo a disposizione ogni elemento utile, comprese le immagini delle bodycam, a riprova della piena trasparenza con cui si sta agendo. Chi dovrà accertare i fatti potrà inoltre avvalersi delle testimonianze delle tante persone, anche dei sanitari, che hanno assistito all’evento». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Piantedosi: «L?Italia non è uno Stato di Polizia. Sì al confronto sulla legittima difesa»

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