Giuseppe Conte si è scagliato contro il Governo citando il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due persone e ferito un terzo responsabili di un tentativo di rapina nel suo negozio. “Fanno a gara a chi primeggia nello sciacallaggio sul caso del gioielliere, per cui non c’entra nulla la legittima difesa”, ha scritto in un post. Giuseppe Conte sul caso Roggero In un post, Giuseppe Conte si è scagliato contro il Governo citando quanto gli esponenti di centrodestra stanno facendo per il caso di Mario Roggero. “Sono diventati tutti invisibili. I cittadini bastonati dai rincari al distributore di benzina o fra i carrelli della spesa, i lavoratori stremati e sottopagati, gli imprenditori travolti dall’aumento dei costi dell’energia e dalle tasse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Mario Roggero, per Giuseppe Conte "non è legittima difesa, garantire sicurezza se non vogliamo far west"

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Mario Roggero: se confondiamo la vendetta con la legittima difesa, trasformiamo una società civile nel Far WestNel 2021, tre malviventi sono entrati in una gioielleria in provincia di Cuneo e hanno rubato alcuni beni.

Mario Roggero: se confondiamo la giustizia privata con la legittima difesa, trasformiamo una società civile nel Far WestNel 2021, tre malviventi sono entrati in una gioielleria in provincia di Cuneo e hanno rubato alcuni beni.

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori.

Per quanto riguarda un'eventuale grazia per il gioielliere Mario Roggero, il suo legale Stefano Marcolini ha sottolineato che c'è fiducia, ma anche che i tempi nel caso saranno lunghi. Esclusi al momento gli arresti domiciliari o misure alternative, mentre si atten x.com

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