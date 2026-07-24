Piantedosi | Dai poliziotti tutta l' attenzione e ponderatezza necessarie per Fakir

Un ministro ha dichiarato di aver lasciato agli agenti a Bologna la piena responsabilità nel gestire un episodio coinvolgente un individuo chiamato Fakir. Ha affermato di non aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per non interferire con le indagini giudiziarie, affidandosi invece alle valutazioni dell’autorità giudiziaria. Non ha espresso giudizi sulla condotta degli agenti, sottolineando la fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine.

«Sicuro che ci sia stata tutta l'attenzione, adeguatezza e ponderatezza nell'operato degli agenti a Bologna. Non ho voluto vedere le immagini delle webcam degli agenti perché non ho voluto creare momenti di interferenza con l'autorità giudiziaria, mi fido sempre dell'autorità giudiziaria che deve faare le sue valutazioni. Le indagini faranno il loro corso, siamo solo agli inizi di una vicenda che avrà probabilmente tre gradi di giudizio»: così Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno all'Aria che tira su La Sette, commenta il caso Fakir, l'uomo morto durante un intervento degli agenti a Bologna. «Mi sono... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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