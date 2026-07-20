Abderrahim Fakir, 43 anni, è deceduto nel quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Un video mostra Fakir mentre chiede aiuto e urla “basta”, prima di rimanere in silenzio. Le immagini ritraggono la scena in cui viene bloccato dagli agenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della sua morte o sulle circostanze specifiche del fermo.

“Aiuto, basta”. Sono le urla di Abderrahim Fakir, il marocchino di 43 anni morto al quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Un video mostra gli ultimi attimi di vita del 43enne: due agenti lo bloccano a terra a faccia in giù e un residente gli tiene le caviglie, mentre l’uomo urla e chiede aiuto prima di perdere i sensi. Presenti anche alcuni soccorritori, che intervengono quando Fakir smette di rispondere: i sanitari ruotano il corpo, ma non sembrano esserci segni di vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Abderrahim Fakir morto a Bologna, il video mentre è bloccato dai poliziotti: le grida "aiuto", poi il silenzio

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Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna, il video

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