Durante un intervento delle volanti del commissariato Bolognina-Pontecchio, un uomo di 42 anni è morto domenica mattina. La Procura di Bologna sta indagando su quanto accaduto, con testimoni che riferiscono l'esistenza di altri video che potrebbero chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini proseguono su due fronti, mentre si cerca di ricostruire l'episodio che ha portato alla morte dell’uomo.

Proseguono su due direttrici le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica mattina durante un intervento delle volanti del commissariato Bolognina-Pontecchio. Gli inquirenti stanno concentrando gli accertamenti sia sulle procedure adottate dagli agenti durante il fermo sia sulle modalità di gestione dell’emergenza sanitaria da parte del 118, nel tentativo di ricostruire nel dettaglio ogni fase dell’intervento. L’obiettivo dei magistrati è verificare se le operazioni siano state condotte nel rispetto dei protocolli previsti e se tutte le procedure siano state applicate correttamente nel corso dell’intervento che si è concluso con il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fakir ammazzato dai poliziotti: “Ci sono altri video…”. Ora la caccia atroce

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ovviamente nessuno muoverà un dito per fakir, ingiustamente ammazzato dai poliziotti a bologna,,,e sapete perché? perché siete un popolo di razzisti x.com

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