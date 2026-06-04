Porto l’Europa tra i banchi di scuola per abbattere la distanza dai cittadini

L’Unione europea comprende 27 Stati, con 448 milioni di cittadini e 24 lingue ufficiali. È stata creata nel 1950, ispirata dalla Dichiarazione Schuman, e si è sviluppata attraverso vari trattati, tra cui quelli di Roma del 1957. Recentemente, si è avviata un’iniziativa per portare l’Europa tra i banchi di scuola, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini.

L’Unione europea conta oggi 27 Stati membri, 448 milioni di cittadini e 24 lingue ufficiali. È nata come un progetto di pace e solidarietà, ispirato dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, e si è costruita attraverso tappe fondamentali: nel 1957 i Trattati di Roma hanno istituito la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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