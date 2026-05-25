Dai banchi di scuola all' Arsenale le iniziative per la Giornata Mondiale Senza Tabacco

Notizia in breve

Nella giornata mondiale senza tabacco, studenti e cittadini si sono riuniti in diverse sedi, tra cui scuole e l'Arsenale, per partecipare a eventi e campagne di sensibilizzazione. Il fumo di tabacco continua a essere una delle cause principali di mortalità evitabile a livello globale. Le iniziative prevedono distribuzione di materiale informativo, incontri e attività pubbliche per promuovere l’astensione dal fumo. La giornata mira a sensibilizzare sui rischi legati al consumo di tabacco e a incoraggiare stili di vita più sani.