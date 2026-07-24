Philip K Dick l' esploratore delle nostre crepe

Philip K. Dick, scrittore di fantascienza, si è concentrato sui temi della percezione e della realtà, spesso mettendo in discussione la natura dell’identità umana. La sua produzione letteraria affronta le tensioni tra realtà e illusione, con storie che esplorano le implicazioni delle tecnologie e delle manipolazioni della mente. Dick ha scritto romanzi e racconti pubblicati tra gli anni Cinquanta e Ottanta, influenzando il genere e ispirando numerosi adattamenti cinematografici.

La fantascienza ha sempre immaginato astri lontani, astronavi e imperi galattici in fiamme ma Philip K. Dick è rimasto inchiodato alla domanda più scomoda: e se il mondo in cui viviamo fosse falso? Una costruzione perfetta, amministrata da poteri invisibili e riflessa negli schermi dei nostri device, un mondo calibrato a tavolino, ideato solo per farci credere di essere liberi, nella nostra solitudine. Questo crudele sospetto attraversa tutta l’opera del romanziere americano e ancora oggi ci attanaglia: stiamo vivendo la nostra vita, o quella in cui hanno voluto ingabbiare? Parte da qui Mondi che cadono a pezzi. Versioni di Philip K. Dick, il saggio di David Lapoujade (Einaudi, nella traduzione di Claudio D'Aurizio). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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