L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con 7 milioni di euro Philip Morris per pubblicità ingannevole delle sigarette elettroniche Iqos. La sanzione è stata decisa dopo che l’azienda ha promosso i prodotti come meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali, senza basi scientifiche chiare. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda pratiche considerate scorrette sul mercato.

Una sanzione da 7 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. È la decisione presa dall’ Antitrust nei confronti di Philip Morris Italia per le espressioni e i claim “senza fumo” e “prodotti senza fumo” utilizzati nella campagna di marketing dei prodotti del tabacco senza combustione, in sostanza le Iqos. L’istruttoria era stata avviata su segnalazione del ministero della Salute e l’authority ha ritenuto che quelle espressioni inducano i consumatori – anche minori – a ritenere “erroneamente” che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Futuro senza fumo”: l’Antitrust multa Philip Morris per pubblicità ingannevole delle Iqos

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