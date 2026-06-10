?Il coraggio di restare interi nelle nostre crepe

Notizia in breve

Nella pratica clinica attuale, il vissuto di fragilità viene spesso considerato una disfunzione adattativa. Questa interpretazione indica che le persone che vivono momenti di vulnerabilità sono viste come se il loro stato fosse un problema da risolvere, piuttosto che una parte naturale dell’esperienza umana. La tendenza è a trattare queste fragilità come qualcosa da correggere, senza considerare che possono rappresentare aspetti integranti della propria identità.