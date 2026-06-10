?Il coraggio di restare interi nelle nostre crepe
Nella pratica clinica attuale, il vissuto di fragilità viene spesso considerato una disfunzione adattativa. Questa interpretazione indica che le persone che vivono momenti di vulnerabilità sono viste come se il loro stato fosse un problema da risolvere, piuttosto che una parte naturale dell’esperienza umana. La tendenza è a trattare queste fragilità come qualcosa da correggere, senza considerare che possono rappresentare aspetti integranti della propria identità.
? A cura di Manila Scaramella?Nella prassi clinica contemporanea, il vissuto di fragilità viene frequentemente interpretato come una disfunzione adattativa. Per chiarezza, questo termine indica un comportamento o una strategia emotiva che, pur essendo nata per proteggerci — ad esempio, il bisogno di isolarsi o di irrigidirsi per non soffrire — finisce per diventare controproducente, limitando la nostra capacità di vivere con pienezza. Tuttavia, una riflessione psicologica rigorosa suggerisce che la vulnerabilità non rappresenti un’assenza di resilienza, bensì una condizione intrinsecamente legata all’esperienza umana, che si manifesta in modi differenti a seconda della storia di ciascuno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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