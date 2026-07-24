Philadelphia ha annunciato l’arrivo di LeBron James, che si è unito alla squadra per la prossima stagione. La firma è stata ufficializzata questa mattina, con il giocatore che ha firmato un contratto pluriennale. I Knicks, Thunder e Spurs, invece, continuano a pianificare le loro strategie di mercato, senza apparenti segnali di abbandono. La lega si prepara a una stagione ricca di sorprese e cambiamenti.

Sì, Philadelphia con LeBron può davvero puntare al titolo. Non è solo un suggestione intrigante, non è un miraggio estivo. La scelta di James, che ha preferito i 76ers a Miami, Cleveland e Golden State, immaginate a lungo come favorite per strappargli l’ultimo contratto di carriera, è funzionale alla caccia al quinto Larry O’Brien Trophy dopo i trionfi nel 2012 e 2013 con Miami, quello del 2016 con Cleveland e quello del 2020 con i Los Angeles Lakers. Philly col suo arrivo, che doppia quello di Jaylen Brown e completa un mercato da applausi, diventa forse la favorita dell’Est, di certo la prima antagonista dei New York Knicks campioni in carica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Philadelphia con LeBron ora è da titolo. Ma Knicks, Thunder e Spurs non spariranno...

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