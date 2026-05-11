NBA Playoff 2026 Knicks travolgenti | Philadelphia spazzata via 4-0 Minnesota pareggia la serie con gli Spurs

I New York Knicks hanno conquistato l'accesso alle finali della Eastern Conference dopo aver concluso con una vittoria per 4-0 contro i Philadelphia 76ers nella serie dei playoff NBA 2026. Nel frattempo, i Minnesota Timberwolves sono riusciti a pareggiare la serie contro gli Spurs, mentre nella sfida tra Timberwolves e Spurs, il giocatore francese è stato espulso. La fase finale si avvicina con alcune sfide ancora aperte e momenti di tensione sul parquet.

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