NBA Playoff 2026 Knicks travolgenti | Philadelphia spazzata via 4-0 Minnesota pareggia la serie con gli Spurs

Da sportface.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I New York Knicks hanno conquistato l'accesso alle finali della Eastern Conference dopo aver concluso con una vittoria per 4-0 contro i Philadelphia 76ers nella serie dei playoff NBA 2026. Nel frattempo, i Minnesota Timberwolves sono riusciti a pareggiare la serie contro gli Spurs, mentre nella sfida tra Timberwolves e Spurs, il giocatore francese è stato espulso. La fase finale si avvicina con alcune sfide ancora aperte e momenti di tensione sul parquet.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

New York vola alle finali della Eastern Conference per il secondo anno di fila. Wembanyama espulso nella sfida tra Timberwolves e Spurs I New York Knicks conquistano le finali della Eastern Conference NBA per la seconda stagione consecutiva e lo fanno dominando la serie contro i Philadelphia 76ers. La squadra della “Big Apple” chiude il confronto sul 4-0 grazie al netto successo per 144-114 ottenuto in Pennsylvania davanti a una Xfinity Mobile Arena piena di tifosi newyorkesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nba, ai playoff San Antonio pareggia i conti con Minnesota: i Knicks vanno sul 2-0 su PhiladelphiaAltra notte di playoff Nba 2025-2026 con le sfide che, giocato il primo turno, iniziano ad essere ‘pesanti’ e decisive.

Playoff NBA, Wembanyama trascina gli Spurs: Minnesota ko, Knicks a un passo dalla finaleSan Antonio supera ancora Minnesota e si porta sul 2-1 nella serie grazie a una prova dominante di Victor Wembanyama.

Argomenti più discussi: Record di triple e Phila inesistente: i Knicks vincono ancora e vanno in finale a Est; NBA Playoff 2026: risultati notte. Knicks sul 2-0, Wembanyama trascina gli Spurs; Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: T’Wolves e Knicks al 2° turno, Sixers a gara-7; Playoff Nba, Knicks avanti 2-0. Spurs pareggiano.

nba playoff 2026 knicksPlayoff NBA, i risultati della notte: Minnesota batte San Antonio, New York travolge PhilaLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota batte San Antonio, New York travolge Phila ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web