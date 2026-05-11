NBA Playoff 2026 Knicks travolgenti | Philadelphia spazzata via 4-0 Minnesota pareggia la serie con gli Spurs
I New York Knicks hanno conquistato l'accesso alle finali della Eastern Conference dopo aver concluso con una vittoria per 4-0 contro i Philadelphia 76ers nella serie dei playoff NBA 2026. Nel frattempo, i Minnesota Timberwolves sono riusciti a pareggiare la serie contro gli Spurs, mentre nella sfida tra Timberwolves e Spurs, il giocatore francese è stato espulso. La fase finale si avvicina con alcune sfide ancora aperte e momenti di tensione sul parquet.
New York vola alle finali della Eastern Conference per il secondo anno di fila. Wembanyama espulso nella sfida tra Timberwolves e Spurs I New York Knicks conquistano le finali della Eastern Conference NBA per la seconda stagione consecutiva e lo fanno dominando la serie contro i Philadelphia 76ers. La squadra della “Big Apple” chiude il confronto sul 4-0 grazie al netto successo per 144-114 ottenuto in Pennsylvania davanti a una Xfinity Mobile Arena piena di tifosi newyorkesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie correlate
Nba, ai playoff San Antonio pareggia i conti con Minnesota: i Knicks vanno sul 2-0 su PhiladelphiaAltra notte di playoff Nba 2025-2026 con le sfide che, giocato il primo turno, iniziano ad essere ‘pesanti’ e decisive.
Playoff NBA, Wembanyama trascina gli Spurs: Minnesota ko, Knicks a un passo dalla finaleSan Antonio supera ancora Minnesota e si porta sul 2-1 nella serie grazie a una prova dominante di Victor Wembanyama.
Argomenti più discussi: Record di triple e Phila inesistente: i Knicks vincono ancora e vanno in finale a Est; NBA Playoff 2026: risultati notte. Knicks sul 2-0, Wembanyama trascina gli Spurs; Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: T’Wolves e Knicks al 2° turno, Sixers a gara-7; Playoff Nba, Knicks avanti 2-0. Spurs pareggiano.
[Highlights] Kelly Oubre Jr. highlights completi contro i New York Knicks (102-108 L) - Gara 2 - Semifinali Eastern - Playoff NBA 2026: 19 punti con 6/12 dal campo, 3/6 da 3, 4/4 tiri liberi, 5 rimbalzi, 2 assist (1 persa), 1 rubata e un +/- di -8 (peggiore in partita) in reddit
#NBA, notte di playoff: #Knicks travolgenti al Garden, #Minnesota beffa gli #Spurs nel finale - #sportpress24 sportpress24.com/2026/05/05/nba… @NBA @nyknicks @Timberwolves x.com
Monty McCutchen, responsabile degli arbitri NBA, ha discusso delle varie polemiche mosse dalle squadre all'indirizzo delle direzioni di gara dei playoff 2026. #cronachedibasket #nba #nbaplayoff facebook
Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota batte San Antonio, New York travolge PhilaLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota batte San Antonio, New York travolge Phila ... sport.sky.it