Nba Lebron James ha scelto | va ai Philadelphia 76ers Con me siamo da titolo

Lebron James ha firmato un contratto di due anni con i Philadelphia 76ers, con un accordo da 8 milioni di dollari complessivi. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla lega. James giocherà con la squadra almeno fino al 2025. La firma è stata annunciata dopo un’attesa durata settimane. La decisione di trasferirsi a Philadelphia è definitiva, secondo quanto riportato dai media specializzati.

Dopo tanta attesa, ora è ufficiale: Lebron James giocherà con i Philadelphia 76ers. Il Prescelto, secondo quanto riportato da Shams Charania, giocherà a Philly almeno per le prossime due stagioni: il Re ha firmato un biennale da 8 milioni di dollari., Nelle ultime settimane si era parlato tanto della nuova "decision" di LBJ. Erano diverse le sqaudre in corsa: dai ritorni "romantici" a Cleveland e Miami fino al dream team con Green e Curry a Golden State. Alla fine a spuntarla è stata Philadelphia che, dopo aver preso Jaylen Brown, aggiungerà a un roster che poteva già contare su Joel Embid e Tyrese Maxey anche Lebron James., A ufficializzare... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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