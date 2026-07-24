petrolio e caro carburante meloni incontra giorgetti sprint sulle accise mobili

Il prezzo della benzina e del gasolio al distributore ha continuato a salire, con famiglie e imprese italiane che hanno speso oltre 4,5 miliardi di euro in più rispetto a prima della crisi in Iran. La CNA ha confermato il dato, evidenziando un aumento dei costi legato alla guerra. Nel frattempo, il governo ha avviato incontri tra i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico per discutere di possibili interventi sulle accise mobili.

Roma, 25 luglio 2026 – L’ultimo bollettino economico della guerra in Iran arriva di nuovo dal distributore. Dall’inizio del conflitto, secondo la CNA, famiglie e imprese italiane hanno pagato oltre 4,5 miliardi di euro in più per benzina e gasolio rispetto ai prezzi precedenti alla crisi. Soltanto nei primi 24 giorni di luglio, nel pieno delle partenze estive, l’aggravio ha raggiunto circa 850 milioni e potrebbe salire a 1,1 miliardi entro la fine del mese. È su questo fronte che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno aperto il dossier più urgente dell’estate. La premier ha incontrato il ministro dell’Economia per esaminare la situazione dei carburanti e valutare gli interventi possibili, compresa l’attivazione delle accise mobili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Carburanti, Meloni: «Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili»

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