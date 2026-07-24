Petrolio e caro carburante Meloni incontra Giorgetti Sprint sulle accise mobili

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo della benzina e del gasolio al distributore ha continuato a salire, con famiglie e imprese italiane che hanno speso oltre 4,5 miliardi di euro in più rispetto a prima della crisi in Iran. La CNA ha confermato il dato, evidenziando un aumento dei costi legato alla guerra. Nel frattempo, il governo ha avviato incontri tra i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico per discutere di possibili interventi sulle accise mobili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 25 luglio 2026 – L’ultimo bollettino economico della guerra in Iran arriva di nuovo dal distributore. Dall’inizio del conflitto, secondo la CNA, famiglie e imprese italiane hanno pagato oltre 4,5 miliardi di euro in più per benzina e gasolio rispetto ai prezzi precedenti alla crisi. Soltanto nei primi 24 giorni di luglio, nel pieno delle partenze estive, l’aggravio ha raggiunto circa 850 milioni e potrebbe salire a 1,1 miliardi entro la fine del mese. È su questo fronte che Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno aperto il dossier più urgente dell’estate. La premier ha incontrato il ministro dell’Economia per esaminare la situazione dei carburanti e valutare gli interventi possibili, compresa l’attivazione delle accise mobili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

petrolio e caro carburante meloni incontra giorgetti sprint sulle accise mobili
© Quotidiano.net - Petrolio e caro carburante, Meloni incontra Giorgetti. Sprint sulle accise mobili
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Carburanti, Meloni: «Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili»

Video Carburanti, Meloni: «Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili»

Notizie e thread social correlati

Caro benzina, Meloni incontra Giorgetti. Il governo al lavoro per una soluzione: l’ipotesi accise mobiliIl governo sta lavorando per affrontare il caro benzina, con incontri tra la presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia.

Caro benzina: governo al lavoro. Ipotesi accise mobili. Meloni e Giorgetti valutanoIl governo sta considerando misure per ridurre il prezzo della benzina, tra cui l’ipotesi di accise mobili.

Temi più discussi: Caro carburanti, prezzi vicini ai record: i più cari in Sicilia, Friuli e Bolzano; Caro carburante: il problema non è il prezzo del petrolio; Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Caro carburanti: perché aumentano i prezzi di benzina e diesel e cosa può succedere.

petrolio e caro carburantePetrolio e caro carburante, Meloni incontra Giorgetti. Sprint sulle accise mobiliLo sconto basato sull’extragettito Iva potrebbe arrivare a 10 centesimi al litro. Allarme di Confindustria: il Pil nel terzo timestre rischia un’altra frenata ... quotidiano.net

petrolio e caro carburanteCaro carburante: il problema non è il prezzo del petrolioSono la raffinazione e la logistica a impattare di più sul prezzo di diesel e benzina. La dipendenza dell'Italia e dell'Europa dall'importazione di prodotti raffinati e le tensioni geopolitiche incido ... fleetmagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web