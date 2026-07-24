Petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb

Da ilmanifesto.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una petroliera saudita è stata colpita da droni e missili degli Houthi al largo di Al Shuqaiq, nel tratto di mare tra lo stretto di Bab al-Mandeb e la costa. La nave, denominata Encelia, è andata in fiamme. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o sull’entità del danno, né sul numero di persone a bordo. L’attacco si è verificato in un’area strategica per il traffico marittimo.

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La Encelia brucia al largo di Al Shuqaiq. Era, in un certo senso, un evento annunciato: la petroliera saudita è stata colpita da droni e missili degli Houthi a circa. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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