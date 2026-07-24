petroliere saudite in fiamme al largo di bab al mandeb

Notizia in breve

Una petroliera saudita è stata colpita da droni e missili degli Houthi al largo di Al Shuqaiq, nel tratto di mare tra lo stretto di Bab al-Mandeb e la costa. La nave, denominata Encelia, è andata in fiamme. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o sull’entità del danno, né sul numero di persone a bordo. L’attacco si è verificato in un’area strategica per il traffico marittimo.