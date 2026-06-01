Teheran annuncia il blocco completo dello Stretto di Hormuz e di Bab Al-Mandeb

L'Iran ha annunciato il blocco totale dello Stretto di Hormuz e di Bab al-Mandeb, in risposta alle recenti operazioni militari israeliane in Libano. La decisione riguarda il controllo delle rotte marittime strategiche e sarà effettiva immediatamente. La misura potrebbe influenzare il traffico navale internazionale e le forniture di energia. Nessuna dichiarazione ufficiale ha indicato tempistiche o eventuali eccezioni a questa decisione.

L'Iran ha deciso di "bloccare completamente" lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab al-Mandeb in risposta all'escalation delle operazioni militari israeliane in Libano. Lo riferisce l'agenzia semi-ufficiale Tasnim, secondo cui non solo lo Stretto di Hormuz - dove già nelle ultime settimane il. 🔗 Leggi su Today.it

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Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026

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