Iran Mar Rosso nel mirino Minaccia Houthi su Bab al-Mandeb Nuova ondata di raid statunitensi

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze militari degli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di raid nel Golfo di Aden, dopo che i ribelli Houthi hanno minacciato di attaccare lo stretto di Bab al-Mandeb. La minaccia arriva in un contesto di tensioni crescenti tra le parti, e i raid statunitensi sono stati confermati dalle autorità militari. La regione rimane sotto stretta osservazione, mentre le operazioni militari continuano senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Roma, 16 luglio 2026 – È passato un mese dall’accordo firmato a Versailles da Donald Trump, al quale avrebbe dovuto seguire un negoziato di sessanta giorni. La tregua, però, non è durata neppure quattro settimane e il conflitto si avvicina a un nuovo punto di rottura. Teheran non arretra, Washington intensifica i raid e l’allargamento regionale non è più solt un’ipotesi. Nella notte il presidente americano si rivolgerà alla nazione, dedicando – almeno nelle indiscrezioni della vigilia – pochi passaggi all’Iran e concentrandosi sulla sicurezza del voto e sulle elezioni di metà mandato. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-lanciati-111-missili-contro-la-portaerei-lincoln-tutti-abbattuti-facilmente-in-mare-lhvrvcit Rischio allargamento del conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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