iran mar rosso nel mirino minaccia houthi su bab al mandeb nuova ondata di raid statunitensi

Le forze militari degli Stati Uniti hanno condotto una nuova serie di raid nel Golfo di Aden, dopo che i ribelli Houthi hanno minacciato di attaccare lo stretto di Bab al-Mandeb. La minaccia arriva in un contesto di tensioni crescenti tra le parti, e i raid statunitensi sono stati confermati dalle autorità militari. La regione rimane sotto stretta osservazione, mentre le operazioni militari continuano senza ulteriori dettagli ufficiali.

Roma, 16 luglio 2026 – È passato un mese dall’accordo firmato a Versailles da Donald Trump, al quale avrebbe dovuto seguire un negoziato di sessanta giorni. La tregua, però, non è durata neppure quattro settimane e il conflitto si avvicina a un nuovo punto di rottura. Teheran non arretra, Washington intensifica i raid e l’allargamento regionale non è più solt un’ipotesi. Nella notte il presidente americano si rivolgerà alla nazione, dedicando – almeno nelle indiscrezioni della vigilia – pochi passaggi all’Iran e concentrandosi sulla sicurezza del voto e sulle elezioni di metà mandato. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-lanciati-111-missili-contro-la-portaerei-lincoln-tutti-abbattuti-facilmente-in-mare-lhvrvcit Rischio allargamento del conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Yemen, Ansar Allah: Le navi americane nel Mar Rosso saranno nel mirino | In italiano

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