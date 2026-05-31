Il motivo del loro successo è semplice: promettono un’idea di allenamento perfettamente in linea con il wellness contemporaneo. Poco tempo, massima efficienza, risultati visibili senza allenamenti estenuanti. Ma funzionano davvero? Cosa dice la scienza sui loro effetti reali? La risposta, come spesso accade quando un trend fitness esplode online, è più complessa del semplice sì o no. Che cosa sono le vibration plate Prima di analizzare benefici e controindicazioni, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio cosa sono davvero le vibration plate. Chiamate anche pedane vibranti, piattaforme a vibrazione o dispositivi di whole-body vibration, sono pedane che generano vibrazioni meccaniche a frequenze variabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le vibration plate sono solo una tendenza fitness del momento o funzionano davvero? Ecco che cosa dice la scienza

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