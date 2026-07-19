Una ricerca pubblicata da Univadis, basata su una rubrica di Medscape, spiega che le maschere a luce rossa sono spesso promosse come rimedi contro rughe e invecchiamento. Tuttavia, si sottolinea che bisogna distinguere tra la terapia fotodinamica usata in ambito medico e i dispositivi domestici. La scienza non conferma l’efficacia di queste maschere per scopi estetici, e la differenza tra i due approcci è considerata importante.

Secondo un approfondimento pubblicato da Univadis, che riprende una rubrica di Medscape firmata dal cardiologo Christopher Labos, è importante distinguere tra la terapia fotodinamica utilizzata in medicina e i dispositivi destinati all'uso domestico. Si tratta infatti di due approcci molto diversi, che vengono spesso confusi. La terapia medica funziona ma non è solo questione di luce La terapia fotodinamica è una tecnica impiegata da anni in dermatologia per trattare alcune forme di tumore cutaneo superficiale e lesioni precancerose, come la cheratosi attinica. Il trattamento prevede l'applicazione sulla pelle di sostanze fotosensibilizzanti, come l'acido aminolevulinico (ALA) o il metil aminolevulinato (MAL), che vengono successivamente attivate dalla luce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maschere a luce rossa: funzionano davvero contro rughe e invecchiamento? Che cosa dice la scienza

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TERAPIA con la LUCE ROSSA (Fotobiomodulazione): Funziona Davvero o è fuffa (La Verità Scientifica)

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