pervene per la circolazione venosa e il plesso emorroidario

Notizia in breve

Le emorroidi sono un disturbo molto diffuso che colpisce adulti di entrambi i sessi. Si tratta di un ingrossamento delle vene nel plesso emorroidario, che può causare fastidi, sanguinamenti e disagio. La loro presenza è spesso legata a fattori come stitichezza, sedentarietà e gravidanza. La diagnosi viene effettuata tramite esame clinico e, in alcuni casi, con procedure di imaging. Non esiste un metodo di prevenzione universale, ma alcune abitudini possono aiutare a ridurre il rischio.