Pervene per la circolazione venosa e il plesso emorroidario
Le emorroidi sono un disturbo molto diffuso che colpisce adulti di entrambi i sessi. Si tratta di un ingrossamento delle vene nel plesso emorroidario, che può causare fastidi, sanguinamenti e disagio. La loro presenza è spesso legata a fattori come stitichezza, sedentarietà e gravidanza. La diagnosi viene effettuata tramite esame clinico e, in alcuni casi, con procedure di imaging. Non esiste un metodo di prevenzione universale, ma alcune abitudini possono aiutare a ridurre il rischio.
Tempo di lettura: 5 minuti Le emorroidi rappresentano un disturbo molto comune, che può interessare uomini e donne di qualsiasi età adulta. Fastidi come bruciore, prurito, senso di peso, dolore o piccoli sanguinamenti possono comparire soprattutto nei periodi di stitichezza, durante la gravidanza, dopo lunghi periodi trascorsi seduti o in presenza di problemi legati alla circolazione venosa. Oltre a uno stile di vita corretto e alle indicazioni del medico, in alcune situazioni può essere utile affiancare un integratore formulato per sostenere la funzionalità del plesso emorroidario e del microcircolo. Tra questi troviamo Pervene compresse, disponibile anche presso farmacie online specializzate come www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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