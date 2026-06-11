Arte e archeologia | nasce la nuova open call tra Venosa e Melfi
È stata aperta una nuova call tra Venosa e Melfi per residenze artistiche. La selezione è rivolta a artisti emergenti e professionisti. L’obiettivo è promuovere interventi che integrino resti archeologici con strutture industriali moderne. La partecipazione è aperta a chi presenta progetti legati a questi temi. La scadenza per le domande è fissata per la fine del mese. La residenza prevede un periodo di lavoro e incontri pubblici.
? Domande chiave? In Breve L’Associazione Archeofuturo lancia la settima edizione di In-ruins tra Venosa e Melfi con una nuova open call per artisti. L’Associazione Archeofuturo ha presentato ufficialmente la settima edizione del progetto In-ruins, che si svolgerà tra il 7 settembre e l’11 ottobre 2026 nelle terre del Vulture-Melfese. La nuova iniziativa apre i termini per la ricerca di artisti attraverso una open call, la cui scadenza è fissata per il 2 luglio 2026. Dopo aver toccato le aree di Metaponto e Matera nel 2024, il percorso di ricerca si sposta nuovamente in Basilicata, puntando verso i paesaggi archeologici della provincia di Potenza. Il progetto prevede una residenza artistica che coinvolge i Musei e i Parchi Archeologici di Melfi e Venosa in una stretta convenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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