È stata aperta una nuova call tra Venosa e Melfi per residenze artistiche. La selezione è rivolta a artisti emergenti e professionisti. L’obiettivo è promuovere interventi che integrino resti archeologici con strutture industriali moderne. La partecipazione è aperta a chi presenta progetti legati a questi temi. La scadenza per le domande è fissata per la fine del mese. La residenza prevede un periodo di lavoro e incontri pubblici.

? Domande chiave? In Breve L’Associazione Archeofuturo lancia la settima edizione di In-ruins tra Venosa e Melfi con una nuova open call per artisti. L’Associazione Archeofuturo ha presentato ufficialmente la settima edizione del progetto In-ruins, che si svolgerà tra il 7 settembre e l’11 ottobre 2026 nelle terre del Vulture-Melfese. La nuova iniziativa apre i termini per la ricerca di artisti attraverso una open call, la cui scadenza è fissata per il 2 luglio 2026. Dopo aver toccato le aree di Metaponto e Matera nel 2024, il percorso di ricerca si sposta nuovamente in Basilicata, puntando verso i paesaggi archeologici della provincia di Potenza. Il progetto prevede una residenza artistica che coinvolge i Musei e i Parchi Archeologici di Melfi e Venosa in una stretta convenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e archeologia: nasce la nuova open call tra Venosa e Melfi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Au cœur de Gaza : le quotidien des Civils face à la guerre - Documentaire Géopolitique - RTS

Notizie e thread social correlati

Melfi e Venosa: il patrimonio archeologico conquista il webÈ stato lanciato un nuovo portale online dedicato ai musei e ai parchi archeologici di Melfi e Venosa.

Arte tra i sentieri: aperta la call per la Biennale del Gran SassoÈ stata aperta la call per la Biennale del Gran Sasso, un evento dedicato all’arte lungo i sentieri della zona.

Temi più discussi: Alla scoperta di Trento: piazze, musei e archeologia; Nuova vita all’antica città di Kanua con la riapertura del nuovo Museo etrusco Marzabotto; Arte contemporanea e tutela del patrimonio storico: a Ischia nasce Fondazione Mattera; Castiglione Olona, archeologia e arte al Museo della Collegiata.

Giovedì 11giugno ore18 vi aspettiamo presso l’Ex Regio Museo per l’incontro L’isola che vide il futuro: Video on line e il sistema mediale contemporaneo con Gianni Giugnini, creativo e pubblicitario per Dialoghi di archeologia architettura arte paesaggio A x.com

Qualcuno che ha fatto archeologia all'Unipi potrebbe contattarmi? reddit

Arte e archeologia razziate. Tesori etruschi in mostraCultura etrusca sotto i riflettori. Il 2025 è un anno cruciale per questo tema in Toscana, e Castellina in Chianti si appresta ad esserne uno dei principali protagonisti. Il Museo Archeologico del ... lanazione.it

Etruschi del Novecento, l’archeologia al Mart dialoga con l’arte contemporaneaUn confronto/dialogo tra epoche storiche, tra passato e contemporaneo: da questi presupposti nasce Etruschi del Novecento, la mostra che si articolerà in due spazi espositivi (e due tappe ... ilsole24ore.com