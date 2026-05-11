Topi alla scuola Leopardi il plesso resterà chiuso per tutta la settimana

Una scuola dell'infanzia e primaria in via Bonino sarà chiusa fino a mercoledì a causa di un problema di presenza di topi. La decisione di mantenere l'edificio chiuso si basa sulle previsioni che indicano la possibilità di prolungare la sospensione delle attività anche per il resto della settimana. La scuola, parte dell'istituto Leopardi, ha comunicato ufficialmente la chiusura temporanea attraverso i canali istituzionali.

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Fino a mercoledì è certo ma secondo previsioni il plesso di via Bonino di Infanzia e Primarie dell'Idtituto Leopardi resterà chiuso per tutta la settimana. La bonifica e l'igienizzazione dovrà infatti prendersi più giorni di quelli previsti la scorsa settimana. La scuola resterà chiusa e.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Topi alla scuola Leopardi, la scuola resterà chiusa per tutta la settimanaFino a mercoledì è certo ma secondo previsioni il plesso di via Bonino di Infanzia e Primarie dell'Idtituto Leopardi resterà chiuso per tutta la... Crepa alla Pascoli, plesso chiuso tutta la settimana per individuare un’altra sedeNon bastano due giorni di chiusura del plesso Pascoli di Foggia, com’era prevedibile a leggere le criticità riscontrate e le prescrizioni del Comando... Argomenti più discussi: Topi ed escrementi alla scuola Leopardi, l'allarme lanciato dai genitori; Messina, escrementi di topi alla scuola Leopardi; Topi a scuola a Messina: chiuso per due giorni il plesso di via Bonino dell'I.C. Leopardi; Chiusa la scuola Leopardi, un nido di topi metteva a rischio studenti e personale. Chiusa la scuola Leopardi, un nido di topi metteva a rischio studenti e personale ift.tt/mjFUehO ift.tt/e0TMdvS x.com Topi a scuola a Messina: chiuso per due giorni il plesso di via Bonino dell'I.C. LeopardiPer 190 allievi dell'Infanzia non sono previste lezioni né domani né venerdì, mentre 30 studenti della Primaria (tre classi) saranno trasferiti al plesso del Don Orione sino alla fine del mese ... messina.gazzettadelsud.it