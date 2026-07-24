Un uomo di 61 anni di Frosinone è stato arrestato dopo aver perseguitato la cognata, nonostante una condanna precedente. La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto in seguito a segnalazioni di minacce e molestie. Le autorità hanno accusato l’uomo di aver ripetutamente minacciato e molestato la donna, continuando le sue azioni anche dopo il provvedimento giudiziario. L’arresto si è concluso con la custodia cautelare.

Un arresto per atti persecutori, minacce e molestie, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Frosinone. Un uomo di 61 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale locale, per aver perseguitato la cognata, nonostante fosse già stato condannato in passato per analoghi episodi. Le indagini e l’arresto a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, a seguito di un’intensa attività investigativa portata avanti dagli agenti della Squadra Mobile. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell’uomo, residente nel capoluogo ciociaro, che si sarebbe reso responsabile di atti persecutori, minacce e danneggiamento ai danni della cognata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Perseguita la cognata nonostante la precedente condanna, 61enne di Frosinone arrestato dopo minacce e molestie

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